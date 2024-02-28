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Gündem Halil Konakcı Hoca'dan darbenin yıldönümünde önemli uyarı: Müslümanlar uyanık olmalı!
Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan darbenin yıldönümünde önemli uyarı: Müslümanlar uyanık olmalı!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 23:18:00 -
Halil Konakcı Hoca'dan darbenin yıldönümünde önemli uyarı: Müslümanlar uyanık olmalı!

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca, 28 Şubat darbesinin yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Müslümanlar uyanık olmalı." mesajı verdi.

Halil Konakcı Hoca, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde yazılı açıklama yaptı.

"28 Şubat; bin yıl sürecekti onların planına göre. İslam’a ve Müslümanlar’a zulüm ile geçmesini planladıkları bin yıl. Ama Allah’ın (c.c.) planına göre ise elli yıl bile sürmedi." diyen Konakcı Hoca, "O günün zalimlerinin rütbeleri söküldü, bazıları Müslümanları haksız yere soktukları hapsilere girdi, bazıları rezil rüsva halde yaşamaya devam ediyor. Allah’ı (c.c.) planına katmayanlar her daim böyle mağlup olmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Müslümanları uyaran Konakcı Hoca, "Bugün de o zalimlerin yolundan gidenler fırsat kolluyorlar ve ellerine imkan geçse 28 Şubat’ı aratacak halde zulmetmenin hayallerini kuruyorlar. Bu sebeble Müslümanlar uyanık olmalı." dedi.

Konakcı Hoca, açıklamasını şöyle tamamladı:

Allah’ın izniyle bir daha o günler geri gelmeyecek ama Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde olarak Allah’ın emirlerine yapışıp Muhammed Mustafa’nın (sav) ilkeleriyle yaşayarak güçlü olabilir. Aksi halde cezaya uğramak kaçınılmaz olur.
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28 Şubat’ta İslam namına mağdur olan tüm büyüklerimin ellerinden ve kardeşlerimin de gözlerinden öpüyorum. Bu çektikleriniz sizin cennet vesileniz olacak Allah’ın izniyle. Allah vatanımızı darbeden ve zalim darbecilerden muhafaza eylesin.

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