Halil Konakcı, faşist Ümit Özdağ'ı yerin dibine soktu!

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Halil Konakcı Hoca, sohbetleri ve vaazlarıyla Müslümanları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Konakcı Hoca, yaptığı rezil çıkışlarla toplumu provoke eden Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aklınca oymaya çalıştığı oyunu ”Türk demek Müslüman demektir, aklınızı başınıza alacaksınız. Türkiye’de çok kirli bir oyun oynanıyor. İslamsız bir Türklük kurgulamaya çalışıyorlar. İslamsız! Bunu başarabilir misiniz ulan sen zibidi. O biliyor. İsim söylemeye gerek yok, onlar biliyor sıfatlarını.” sözleriyle ifşa etti.

Konakcı'nın ifadelerine hakaret ve iftiralarla cevap veren faşist Ümit, "İmam taklidi yapan bir provakatör, Atatürk ve Türk düşmanı bir alçak, Yunan ordusunun at uşaklığını yapan hain ve sahte dinadamlarının aşığı, Hatay’ı Türk milletinin elinden almaya çalışanların elemanı Halil Konakçı bana hakaret etmiş: Bu imanı şüpheli 21. Yüzyıl Lawrenci benimle ilgili iyi bir şey söylendiği sürece sorun yok. Birde korkusundan 5 polis ile gezmesine bayılıyorum. Bana “IŞID size suikast yapacaktı” haberi yollayıp 1 koruma polisi veren Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü de çok iyi anlıyorum" şeklinde laf salatası yaptı.

Halil Konakcı, Ümit'i yerin dibine soktu

Halil Konakcı Hoca, haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan faşist Ümit Özdağ'ı yerin dibine sokan paylaşımında "Sayın Devlet Bahçeli’nin bu vatana yaptığı en değerli hizmetlerden biri de senin gibi birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarıp ülkücü camiadan kovmasıdır. Ayrıca tüm fetöcü olduğu bilinen bazı hesaplar senin bu itiraf içerikli paylaşımına destek vermiş. Bana ajan diyorsun ama neyse." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte Konakcı'nın o paylaşımı:

Bak şimdi tengrici Japon ümit. Yazıma öncelikle şahsıma ettiğin iftira ve hakaretleri mahkemede sana tek tek yedireceğimi söyleyerek başlayayım.

Şimdi bu videoda hiç kimsenin ismi söylemediğim halde sen neden “bana hakaret etti” diye üstüne atladın ki. Sen daha geçenlerde “ben de Müslümanım” diye ağlaşmıyor muydun? Ahhh şaşkın ümit ahh :)

Aslında aparat ümit, sen bu paylaşımınla konuyu üstüne alınarak “müslümanım” derken yalan söylediğini ve bu ülkede “İslamsız Türklük” çalışması yaptığını itiraf etmiş oldun. Hem de sen Türk bir gerçek bir Türk olmadığın halde. Ama sen de ardına takılan yetersizler topluluğu da avucunuzu yalarsınız Japon ümit.

Sayın Devlet Bahçeli’nin bu vatana yaptığı en değerli hizmetlerden biri de senin gibi birinin gerçek yüzünü ortaya çıkarıp ülkücü camiadan kovmasıdır.

Ayrıca tüm fetöcü olduğu bilinen bazı hesaplar senin bu itiraf içerikli paylaşımına destek vermiş. Bana ajan diyorsun ama neyse.

Ayrıca her yoğurdu cacık yapmak için koşturan ümit, “zafer” Arapça kökenli bir kelimedir, bunun Türkçesi “utku” dur. Ama sen Japonya doğumlu Almanya tahsilli olduğun için yine sen ve etrafındakiler de cehalet denizinin dalgıçları olduğunuz için bunları bilememeniz çok normal. Google’a yazsanız görürdünüz diyeceğimde ona bile akli ve fiili kabiliyeti olmayan bir topluluksunuz. Acınası haldesiniz.