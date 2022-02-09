Halil Falyalı öldü mü? Halil Falyalı’yı kim öldürdü?

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada içinde eşinin ve şoförünün bulunduğu konvoya uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı.

Halil Falyalı, önce Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi.

Halil Falyalı’yı kim öldürdü?

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Kıbrıs Postası'ndaki habere göre, Halil Falyalı’ya silahlı saldırı sonrasında polis Ercan Havaalanı'na giden yolda kontrolleri artırdı. Saldırının gerçekleştirildiği düşünülen gri renk kiralık araç ile PM 648 plakalı beyaz Nissan Note marka aracın tespit edilmesi için yoğun çalışma başlatıldı. Plakası tespit edilen aracın Lefkoşa’da bir kadının adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Halil Falyalı kimdir?

Halil Falyalı, kumarhanesinde çalışan bir kişiyi, kasadan izinsiz para aldığı iddiasıyla önce alıkoymak, ardından darp etmek ve zorla vekalet imzalatmak suçlamasıyla 7 Ekim 2021'den itibaren aranmaya başladı. Falyalı, 14 Ekim’de beraberinde üç zanlıyla birlikte teslim oldu. Falyalı, ertesi gün tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Falyalı hakkında önce üç gün, ardından 70 gün tutuklu yargılama kararı çıkartıldı. 20 Ekim’de, Kıbrıs’ta gazeteler, Falyalı’nın kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını; Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alındığını yazdı. Aralık ayında, şikayetçiler davalarını geri çekince ve Halil Falyalı ve üç adamı serbest bırakıldı.