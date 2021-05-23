Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı nerelidir? Halil Falyalı kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberlerle de gündem olmuştu. Halil Falyalı kimdir? Kıbrıs’ın en zengin iş insanlarından olduğu bilinmektedir. Bugüne kadar KKTC’de birçok otel işletmeciliği ve Casino yöneticiliği yapmıştır. Başta Kıbrıs olmak üzere yer altı dünyasının en çok tanınan isimlerindendir. Halil Falyalı instagram ve facebook hesaplarını da aktif bir şekilde kullanmaktadır. Halil Falyalı'nın kaç yaşında olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanılmamakta.

Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı yaptığı bir açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Kıbrıs Türk Halkı'nın Kıbrıs'ta, şerefiyle, hür ve güven içinde yaşama kararlılığının simgesidir. Ona saldırmak, yakmak Kıbrıs Türk Halkı'na saldırmakla eşdeğerdir.”