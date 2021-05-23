  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"İsrail'e dalan bombalı uçak İran'a ait"
Ali Erbaş'dan flaş çıkış: Akıl tutulması!
Fatih Erbakan'dan ÖTV açıklaması
Komşuda korona bilançosu açıklandı
Biyografi Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı nerelidir? Halil Falyalı kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Biyografi

Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı nerelidir? Halil Falyalı kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?

Kıbrıslı Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker son videosunda uyuşurucu trafiğinin Suriye Laskiye ve Kıbrıs üzerinden döndüğünü iddia etti. Sedat Peker, Halil Falyalı’ın Kıbırs’ın sahibi olduğunu iddia etmesinden sonra Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı nerelidir? Halil Falyalı kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 14:29:00 - 2021-05-23 14:33:37
Halil Falyalı kimdir? Halil Falyalı nerelidir? Halil Falyalı kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberlerle de gündem olmuştu. Halil Falyalı kimdir? Kıbrıs’ın en zengin iş insanlarından olduğu bilinmektedir. Bugüne kadar KKTC’de birçok otel işletmeciliği ve Casino yöneticiliği yapmıştır. Başta Kıbrıs olmak üzere yer altı dünyasının en çok tanınan isimlerindendir. Halil Falyalı instagram ve facebook hesaplarını da aktif bir şekilde kullanmaktadır. Halil Falyalı'nın kaç yaşında olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanılmamakta.

Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı yaptığı bir açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı Kıbrıs Türk Halkı'nın Kıbrıs'ta, şerefiyle, hür ve güven içinde yaşama kararlılığının simgesidir. Ona saldırmak, yakmak Kıbrıs Türk Halkı'na saldırmakla eşdeğerdir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.
Devrik mafya lideri her telden çalıyor!
Gündem

Devrik mafya lideri her telden çalıyor!

Her fırsatta milliyetçilikten dem vuran devrik mafya lideri Sedat Peker, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla her demden oynuyor...
Dünya

"Annemiz bu yüzden öldü" İngiliz Kraliyet Ailesi bu olayla sarsıldı! İlk istifa geldi

İngiltere’yi sarsan Diana röportajı skandalında istifa geldi. Eski BBC Genel Müdürü Hall, Ulusal Galeri Başkanlığı görevinden ayrıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay