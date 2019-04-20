Halikarnassos İki Yaka Kültür ve Sanat Festivali başladı

Bodrum Belediyesinin destekleri ve Kumbahçe Mahallesi Muhtarlığının ev sahipliğinde düzenlenen “Halikarnassos İki Yaka Kültür Sanat Festivali” renkli görüntülerle başladı.

Halikarnassos İki Yaka Kültür Sanat Festivali adı altında Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi’nde düzenlenen festivalin açılışına Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, İstanköy (Kos adası) Müslümanları Kardeşlik Derneği Başkanı Kadri Memiş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Bodrumlu ve İstanköylü vatandaşlar ile ilçede bulunan yerli yabancı turistler katıldı.

Festival açılışında Kaymakam Bekir Yılmaz ile Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Caddesi üzerinde hazırlanan alanda kurdele kestiler. Kaymakam Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada, festivalin ilçeye renk kattığını ifade etti. Geçen yıl yapılan ot festivalini de hatırlatarak, bu yılki festivalin Kumbahçe Mahallesi Muhtarının girişimleri ile daha kapsamlı bir hale geldiğini söyledi.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras ise iki yakadaki kültürün birbirine çok yakın olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, “Bodrum’un çok kültürlü yapısı, bizim için çok önemli. Özellikle mübadelede değişen nüfus, hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da halen bu kültürün devamı niteliğinde. Biz bu insanları tekrar bir araya getirerek kökleriyle bağlantılarını oluşturmak zorundayız. Biz bu topraklarda hep birlikte yaşayarak hep birlikte gelişeceğiz. O yüzden bu festivali ben de çok önemsiyorum. İsmi üzerinde mukim kalsın ve bu iki yaka, her zaman bir araya gelsin” dedi.

Başkan Aras daha sonra Kaymakam Yılmaz ile birlikte stantları gezdi. Aras ayrıca, İstanköy ve Kalymnos’tan gelen Yunanlı misafirlerin açtığı stantları da ziyaret etti.

Oldukça kapsamlı bir içerikle başlayan festivalde kurulan yaklaşık 200 stantta; el yapımı ürünler, deri çantalar, sandaletler, takılar, hediyelik eşyalar, giyim eşyaları gibi geniş bir ürün grubunun yanı sıra, Kumbahçeli ev hanımlarının mutfaklarından çıkan orijinal tariflerden oluşan yiyecekler ve içecekler satışa sunuldu.

Festival süresince katılımcılar, sahne sanatlarında Bodrum’un dans okulları, halk oyunları ekipleri, özel okulların bünyesinde yer alan grupların performanslarını izleme fırsatı bulacak. Sea Shine Dans Akademisi, Karya Halk Dansları ve Karya Çiçekleri, Yunan Sirtaki Grubu, Ender Kasal, Reha Ergun, Mustafa Topanoğlu, Eyüp Karabad ve İstanköy Filarmoni Orkestrasının sahne alacağı festivalde ayrıca sergiler, atölyeler ve söyleşiler de düzenlenecek.

Bodrumlu yazarların kitaplarını da tanıtma fırsatını bulabileceği festivalde, Girit yemeklerinin yapılışları, orijinal tatlar, Bodrum’un geleneksel tatları ile buluşarak, festival katılımcılarına iki yaka arasında bir lezzet yolculuğu yapma imkanını da sunacak.

İki gün boyunca devam edecek festival, yarın akşam Kumbahçe Meydanında düzenlenecek ödül töreni ve konserler ile sona erecek.