Halıdaki lekeler nasıl çıkar? Bu yöntem çay lekesi, kahve hatta çamaşır suyu lekesini bile anında çıkarıyor

Halılar ev eşyaları arasında yer alan bir üründür. Halılar ayakaltında olduklarından kolay kirlenebiliyor. Halılarda oluşan lekelerin nasıl çıkartılacağı kişilerce çok merak edilen konudur. Halılarda inatçı lekeler görüldüğünde, kişiler nasıl temizleyeceğini düşünebiliyor. Halıdan leke nasıl çıkar? Halıdaki inatçı lekeler nasıl temizlenir? Halı lekeleri hakkında sizlere temizleme yöntemleri derledik.

HALIDAKİ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halıya çay dökme durumu hepimizin başına gelebilir ve en sık yapılan sakarlıklardan biridir. Eğer çayı dökerken yanmadıysanız problem yok, çünkü halıdaki çay lekesini söküp atacağız. Çay döküldükten sonra hemen halının üzerine ıslak bir bez koyun. Yaklaşık 5 dakika sonra bezi kaldırın ve lekenin üzerine tuz dökün. Yaklaşık 10 dakikada bu şekilde bekledikten sonra ılık suyla halıyı temizleyin. Lekenin uçup gittiğini göreceksiniz.

HALIDAKİ KAHVE LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halıya kahve dökerseniz eğer, kesinlikle fırçalama hatasına düşmeyin. Bunun yerine bulaşık süngerine bir çay kaşığı kadar bulaşık deterjanı dökün ve süngeri hafif köpürtün. Leke çıkana kadar sünger yardımıyla halıyı silin.

Halıdaki Çay Lekesi Çıkarmak İçin Amonyak

Bir fincan amonyağı 2 litre ılık suya katarak bir temizlik ürünü elde etmiş olursunuz. Bu karışımı bir bez yardımıyla halıya uygulayıp kurumasını bekleyiniz. Halıdaki çay lekesi tam olarak çıkmadıysa işlemi tekrarlayabilirsiniz.

HALIDAKİ MÜREKKEP LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Bu yöntemi belki de ilk kez duyacaksınız. Tıraş köpüğü kullanarak mürekkep lekelerinin üstesinden geleceğiz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey var o da mürekkep lekesinin kurumamış olması. Lekenin üzerine tıraş köpüğü sıkın ve bir beyaz veya sünger yardımıyla hafif bir şekilde ovun. Mürekkep lekesi tamamen açılınca üzerinden temiz ıslak bir bezle geçin.

HALIDAKİ ÇAMUR LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Evde evcil hayvanı olanlar için kesinlikle öğrenilmesi gereken bir bilgi. Bazen patili dostlarımız yaramazlık yapıp çamurlu ayaklarla odaya koşabilir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey çamurun öncelikle yüzeyde kuruması. Çamur kuruduktan sonra ise elektrik süpürgesi ile halının üstünü çekebilirsiniz. Ardından bulaşık deterjanı ile hafif leke kalan bölgenin üzerini temizleyebilirsiniz. İşte bu kadar!

Yün Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar

Yün halıdan kurumuş çay lekesini çıkarmak oldukça zor olan lekelerden biridir. Yün halından kurumuş çay lekesini çıkarmak için;

Temiz bir bez yardımı ile çay lekesini beze emdirin

Bir kabın içine 1 çay bardağı kabartma tonu ekleyin

Nemli bir bez alın ve kabartma tozuna batırın

Kabartma tozunu bastırılmış nemli bezi lekeli bölgeye iyice bastırın

İşlem sonunda soğuk su ile durulayın

İşlemi net sonuç alıncaya kadar devam ettirin

Çay lekesi olan bölgeyi soğuk su ile durulayın ve temiz bir bezle kurulayın

Leke çıktıktan sonra kuru bir bez koyun ve üzerine her hangi bir ağırlık ekleyin

HALIDAKİ YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Bu noktada işin öznesi karbonat olacaktır. Yağ lekesinin üzerini tamamen karbonat ile örtün. Yağ tabakası hızlıca karbonatı çekecektir. 15 dakika bekledikten sonra temiz ıslak bir bezle halının üzerini silin ve elektrikli süpürge yardımıyla karbonat tozlarını çekin. Ancak bu işlemin de işe yaraması için yağ lekesinin halıda kurumaması lazım.

HALIDAKİ MOBİLYA İZLERİ NASIL ÇIKAR?

Eminim ki bu durum hepimizin evinde mevcut. Mobilyaların ağırlığından ezilen halıyı eski haline döndürmek için, çöken kısma buz küpü koyun. Buz eridikten sonra diş fırçası ve çatal yardımıyla hafif hafif halıyı fırçalayın. Kısa süre içinde eski görünümüne kavuşacaktır.

HALIDAKİ ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Halıdaki çamaşır suyu lekesini çıkarmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Öncelikle bir kabın içine 2 yemek kaşığı metil alkolü bir kaba aktarın. Elinize eldiven geçirin ve pamuğu metil alkole batırın. Sonrasında pamukla çamaşır sulu bölgeyi silin. Bir gece boyunca halıyı durulamadan bekletin. Halıya uyguladığınız bu yöntem.

Halıdan küf lekesi temizlemek oldukça zor bir iştir. Ama imkansız değildir. Herkesin korkulu rüyası olan küf lekeleri aslında sanıldığı kadar korkunç değil. Birçok alternatif yol ve yöntem ile de onlardan kurtulmak mümkün. Bunlardan en bilinenleri genellikle karbonat, amonyak ya da çamaşır suyu kullanmaktır. Ancak bizden tavsiye; her şeyden önce yapılacak en doğru yol önlem almaktır.

Peki, halıdaki küf lekesi nasıl çıkarılır? İşte halıdan küf lekesi temizleme yöntemi...

Küf, nemli ve ıslak bölgelerde meydana gelen mantar oluşumlarıdır. İlk olarak kumaşın üzerinde pembe veya gri lekeler olarak baş gösteren küf lekeleri müdahale edilmediği takdirde hızla büyüyerek yayılırlar. Peki, halıda oluşan küf lekeleri temizlenir mi? İşte yanıtı...

Halıdan küf lekesi nasıl çıkarılır?

Halıdaki küf lekesini çıkarmak için öncelikle küfü fırçayla temizleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle iyice çekin. Önce sabunlu su yapın ve küflenmiş bölümü bez veya sünger yardımıyla silin. Sonra bir bardak suyun içine yarım limon sıkın ve sofra tuzunu beraber karıştırıp küf lekesini aynı şekilde temizleyin.

Bu karışım yerine alternatif olarak halıda sirkeli su da kullanabilirsiniz. 2-3 bardak suya 2-3 yemek kaşığı sirke ekleyin ve bu karışımla silin. Temizlediğiniz yeri su ile durulayın. Halınızı iyice kurutun, güneş ve rüzgarlı havayı tercih edin. Halı kurumadan asla sermeyin.