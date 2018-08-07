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Halıdaki izler nasıl geçer?

Halınızın üzerinde oluşan koltuk izlerini birkaç saatte gidermek mümkün.

07 Ağustos 2018 Salı 15:12
Halıdaki izler nasıl geçer?

BUZ KÜPÜ

Halının üzerinde oluşmuş her çukura iki adet buz küpü koyun ve buz küplerinin tamamen erimesini bekleyin.

Bölgeye kuru bir havluyla hafifçe bastırarak fazla suyu halıdan alın; halının dokusunu daha fazla ezeceğinden fazla bastırmamaya dikkat edin.

Bir çatal yardımıyla ıslak halı iplerini nazik bir şekilde yukarı kaldırın. Eğer halınız el dokuması bir kilim ise, çatalın ucunun kilimin iplerine takılarak dokumayı bozmamasına dikkat edin.

BUHARLI ÜTÜ

Bir havluyu ıslatın ve fazla suyunu sıkın. Nemli havluyu halıdaki eziğin üzerine yerleştirerek ütünüzü buhar konumuna ayarlayın.

Ütünün buhar düğmesine basarak nemli havluyu ütüleyin. Ütüyü sürekli hareket ettirin ve asla ütüyü halıya doğrudan temas ettirmeyin. Havlu kuruyana kadar halı çukurlarının üzerinde bırakın.

Bir çatal yardımıyla ıslak halı iplerini nazik bir şekilde yukarı kaldırın. Eğer halınız el dokuması bir kilim ise, çatalın ucunun kilimin iplerine takılarak dokumayı bozmamasına dikkat edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.


Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:12
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