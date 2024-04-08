Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde
Hamas Yurt Dışı Sorumlusu Halid Meşal'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri oldukça ses getirdi.
İsrail'in 7 Ekim zulmü devam ederken Hamas tarafından yeni bir açıklama geldi. Hamas Yurt Dışı Sorumlusu Halid Meşal yaşananları anlattığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Hamas yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür konuşmasında şunları söyledi:
"Ülkesinin iç yapısını etkileyen yerel seçimlerin bile Gazze'deki savaşta olup bitenlerden alıkoymayan adam Erdoğan Reis'e teşekkür ediyorum."
Özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve bazı yayın organlarının Türkiye'nin İsrail'le silah ticareti yaptığı iddiaları çok konuşulmuştu. Halid Meşal'in bu sözleri ise söz konusu haberler ya da iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
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