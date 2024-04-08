  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Memurlara 6 haneli maaş zammı geliyor!

İYİ Parti'de genel başkanlığın ilk adayı belli oldu

F-35'in yeni yazılımı uçağı çökertti! Program süresiz olarak ertelendi! Yunanistan'ın hayali ise başka bahara kaldı!

Blinken'den Çin'e uyarı! Kararlılığımız sürecek

Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu Başkanından tepki! "Pervasızca"

Şamil Tayyar, yerel seçimlerin ardından görevden alınması gereken ilk ismi açıkladı! Oradan başlanabilir

Bakan Ali Yerlikaya az önce üzen haberi verdi! Maalesef 12 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı

Limak Holding'in başına talih kuşu kondu! Belediye Meclisi resmen onayladı

Verileri duyurdular! Dikkat çeken 'külçe altın' açıklaması

Salgından kaçıyorlardı... Feribot devrildi! 100'e yakın ölü var
Gündem Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde
Gündem

Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde

Yeniakit Publisher
2024-04-08 16:07:00 -

Hamas Yurt Dışı Sorumlusu Halid Meşal'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri oldukça ses getirdi.

İsrail'in 7 Ekim zulmü devam ederken Hamas tarafından yeni bir açıklama geldi. Hamas Yurt Dışı Sorumlusu Halid Meşal yaşananları anlattığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Hamas yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkesinin iç yapısını etkileyen yerel seçimlerin bile Gazze'deki savaşta olup bitenlerden alıkoymayan adam Erdoğan Reis'e teşekkür ediyorum."

Özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve bazı yayın organlarının Türkiye'nin İsrail'le silah ticareti yaptığı iddiaları çok konuşulmuştu. Halid Meşal'in bu sözleri ise söz konusu haberler ya da iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

MHP'li vekil, İsrailli şirketin Türkiye şubesinin başında mı? 'Maalesef' diyerek duyurdu
MHP'li vekil, İsrailli şirketin Türkiye şubesinin başında mı? 'Maalesef' diyerek duyurdu

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MHP'li vekil, İsrailli şirketin Türkiye şubesinin başında mı? 'Maalesef' diyerek duyurdu

İsrail ve Hizbullah mensubunu daha öldürdü
İsrail ve Hizbullah mensubunu daha öldürdü

Dünya

İsrail ve Hizbullah mensubunu daha öldürdü

Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte "İsrail ile ticaret" gerçekleri
Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

Gündem

Saadetliler ve Yeniden Refahlılara dinletin! İşte “İsrail ile ticaret” gerçekleri

"Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?" diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi
“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi

Gündem

“Türkiye İsrail’e ticareti kessin mi?” diye soruldu… Cevabı Filistinli genç verdi

İsrail'in katil Genelkurmay Başkanı'ndan "katletmeye devam" açıklaması!
İsrail'in katil Genelkurmay Başkanı'ndan "katletmeye devam" açıklaması!

Gündem

İsrail'in katil Genelkurmay Başkanı'ndan "katletmeye devam" açıklaması!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23