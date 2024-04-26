  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu tablo Peygamber Ocağı'na yakışmıyor! Orduevleri meyhane gibi

Bakan Şimşek'ten enflasyon ve tasarruf açıklaması! Tarih verdi

Tiktok kararını verdi! Kendi hesabından duyurdu

Sosyal medyayı paniğe sürükleyen video: "Basit bir başparmak testi, ölümcül hastalığı ortaya çıkarabilir" Doktorlardan peş peşe açıklama...

Fatih Erbakan’ın çaya neden çağrılmadığı belli oldu

İşte terörle mücadelenin göklerdeki kahramanları "çelik kanatlar" Tarihimizde bir ilk!

Doğu Perinçek’e çok büyük şok! Az önce tutuklandı! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Putin 'Kimden bahsettiğimi anlıyorsunuz' diyerek Türkiye'yi hedef aldı: Ankara başa çıkamıyor

Kendini yerden yere atmıştı… AK Partili isim hakkında harekete geçildi

Yeni Zelanda'dan Türkiye açıklaması
Gündem Halid Meşal'den Erdoğan açıklaması! 'Hamâs erleri aslâ münâfıklarla kucaklaşmaz'
Gündem

Halid Meşal'den Erdoğan açıklaması! 'Hamâs erleri aslâ münâfıklarla kucaklaşmaz'

Yeniakit Publisher
2024-04-26 15:42:00 - 2024-04-26 16:03:35
Halid Meşal'den Erdoğan açıklaması! 'Hamâs erleri aslâ münâfıklarla kucaklaşmaz'

Cübbeli Hoca, Hamas yöneticilerinden Hâlid Meş'al ile bir araya geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığına göre Hâlid Meşal, “Siz de bizimle cihâd ecrine ortaksınız, çünkü bizi destekliyorsunuz, bize duâ ediyorsunuz. Rasûlüllâh Sallellâhü Aleyhi ve Sellem, Tebük Harbi'ne katılamayanlar için ‘Medîne'de öyle insanlar kaldı ki, siz hangi vâdiyi geçseniz, onlar size ortak oldular, çünkü özürleri onları geri bıraktı’ buyurmuştur. İşte siz de bizi maddî-ma'nevî desteklediğiniz için bu ecre ortaksınız.” dedi.

Cübbeli Hoca, Halid Meşal'e,  “Hükümeti'mizin şu anda size karşı yardımı nasıl?” diye sorunca, Hâlid Meşal şunları söyledi:

“Eskisinden çok daha ziyâde bize yardım ediyorlar ve bizi destekliyorlar. Tabî ki Türk toplumunun bizim arkamızda olması da hükûmeti bu noktada cesaretlendiriyor. Oğulları ve torunları şehîd edilmiş, üzerine tonlarca bomba yağdırılmış, yüz binden fazla yaralı ve şehîd vermiş bir milletin temsilcileri Tayyip Beyefendi ile kucaklaşıyorsa bu zaten yeterli delîldir. Zîrâ Hamâs ve Kassâm erleri aslâ münâfıklarla kucaklaşmaz”

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir
Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir

Dünya

Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir

Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular
Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

Medya

Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

Hamas lideri Haniye'den İsmailağa'ya taziye ziyareti!
Hamas lideri Haniye'den İsmailağa'ya taziye ziyareti!

Gündem

Hamas lideri Haniye'den İsmailağa'ya taziye ziyareti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23