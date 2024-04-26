Halid Meşal'den Erdoğan açıklaması! 'Hamâs erleri aslâ münâfıklarla kucaklaşmaz'

Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığına göre Hâlid Meşal, “Siz de bizimle cihâd ecrine ortaksınız, çünkü bizi destekliyorsunuz, bize duâ ediyorsunuz. Rasûlüllâh Sallellâhü Aleyhi ve Sellem, Tebük Harbi'ne katılamayanlar için ‘Medîne'de öyle insanlar kaldı ki, siz hangi vâdiyi geçseniz, onlar size ortak oldular, çünkü özürleri onları geri bıraktı’ buyurmuştur. İşte siz de bizi maddî-ma'nevî desteklediğiniz için bu ecre ortaksınız.” dedi.

Cübbeli Hoca, Halid Meşal'e, “Hükümeti'mizin şu anda size karşı yardımı nasıl?” diye sorunca, Hâlid Meşal şunları söyledi:

“Eskisinden çok daha ziyâde bize yardım ediyorlar ve bizi destekliyorlar. Tabî ki Türk toplumunun bizim arkamızda olması da hükûmeti bu noktada cesaretlendiriyor. Oğulları ve torunları şehîd edilmiş, üzerine tonlarca bomba yağdırılmış, yüz binden fazla yaralı ve şehîd vermiş bir milletin temsilcileri Tayyip Beyefendi ile kucaklaşıyorsa bu zaten yeterli delîldir. Zîrâ Hamâs ve Kassâm erleri aslâ münâfıklarla kucaklaşmaz”



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