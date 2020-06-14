Haliç'teki renk değişikliğini sağlıklı bulan Prof. Cemal Saydam, Kanal İstanbul için bakın ne demiş!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde Haliç'te yaşanan renk değişikliğinin bir sağlık göstergesi olduğunu savunan Prof. Cemal Saydam'ın Kanal İstanbul'un erkekleri kısırlaştıracağını iddia ettiği ortaya çıktı.
Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Cemal Saydam, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun döneminde yaşanan renk değişikliğinin Haliç için bir sağlık göstergesi olduğunu ileri sürdü.
Bunun üzerine Saydam'ın Kanal İstanbul ile ilgili sözleri gündeme geldi.
Saydam, Kanal İstanbul'un erkekleri kısırlaştıracağını iddia etmişti.