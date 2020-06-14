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Gündem

Haliç'teki renk değişikliğini sağlıklı bulan Prof. Cemal Saydam, Kanal İstanbul için bakın ne demiş!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde Haliç'te yaşanan renk değişikliğinin bir sağlık göstergesi olduğunu savunan Prof. Cemal Saydam'ın Kanal İstanbul'un erkekleri kısırlaştıracağını iddia ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:19:00 -

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Cemal Saydam, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun döneminde yaşanan renk değişikliğinin Haliç için bir sağlık göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine Saydam'ın Kanal İstanbul ile ilgili sözleri gündeme geldi.

Saydam, Kanal İstanbul'un erkekleri kısırlaştıracağını iddia etmişti.

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Yorumlar

karlıdağlar

profesörler de saçmalayabilir!
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Kus

Bunlar ne içiyor anlamadım uzo içiyorlar heralde hep aynı kafasızlık
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