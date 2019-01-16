Haliç'te motosikletle servis çarpıştı!

Kaza, saat 07:50 suları Haliç Köprüsü çıkışı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy yönüne seyir halinde olan Levent İrfan Tabak idaresindeki 34 LD 8654 plakalı motosiklet kontrolden çıktı. Hakimiyetin kaybeden motosiklet sol şeride geçince Sönmez Yazıcı yönetimindeki 34 LBD 014 plakası işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet bariyerlere çaptı. Motosiklet sürücüsü Tabak yaralanırken, servis şoförü Yazıcı kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri Motosiklet sürücüsü Tabak’a alkol testi yaptı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafikte kısa süreli bir aksama meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.