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Halıcılar Tacikistan pazarında büyümek istiyor

Tacikistan’da İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısına katılmak üzere Gaziantep’e gelen Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Radjabiyon ve beraberindeki heyet GAİB hizmet binasında GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’la bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve halı sektörüne yönelik Tacikistan pazarlarını değerlendirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:02
Halıcılar Tacikistan pazarında büyümek istiyor

Tacikistan’da İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısına katılmak üzere Gaziantep’e gelen Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Radjabiyon ve beraberindeki heyet GAİB hizmet binasında GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’la bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve halı sektörüne yönelik Tacikistan pazarlarını değerlendirdi.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Radjabiyon ve beraberinde ki heyet Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğini ziyaret ederek, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan’dan bilgiler aldılar. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, iki ülkenin dost ve kardeş olduğunu 2018 yılında Tacikistan’a 2 milyon 350 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ama Tacikistan halı pazarındaki Türkiye’nin payını arttırmak istediklerini ifade ederek, Gaziantep’te halı sektörünün bulunduğu durumu ve ülke pazarlarına yönelik gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında bilgiler verdi.


Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Radjabiyon’da Türkiye ile Tacikistan arasında mevcut ticari ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. İki ülke arasında önemli tarihsel bağların yanı sıra ticari ilişkiler var. Halı sektöründe ki gücünüzü biliyoruz. Sizleri ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ülkemizde yapacağınız yatırımlar için her türlü desteği vereceğiz. İki ülke arasındaki sektörünüzle ilgili ticaretin gelişmesini bizler de istiyoruz. Bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Ziyaretin ardından günün anısına GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Tacikistan Ankara Büyükelçisi Mahmadali Radjabiyon’a teşekkür plaketi verirken, Büyükelçi Radjabiyon’da Başkan Kaplan’a Tacikistan’ı tanıtan bir kitap hediye etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:02
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