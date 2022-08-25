Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Haliç Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacak.

Başvuru için;

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş, Lisans ve lisansüstü diplomalar, Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir), Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi, ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir), Kimlik Kartı fotokopisi, Bir adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir), SGK Ayrıntılı Hizmet Dökümü (eDevlet Üzerinden alınabilir) istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;



1. [email protected] e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şahsen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü - Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

İlan Tarihi : 25.08.2022

İlan Bitiş Tarihi : 09.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 15.09.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 19.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.09.2022

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.halic.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacaktır.)

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