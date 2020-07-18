  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:13:30 -
Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi.

Haliç Köprüsü'nün kara yoluyla bağlantısını sağlayan derzlerin aşınması üzerine yapılan çalışma kapsamında, bazı şeritler kademeli olarak kapatıldı.

Çalışma nedeniyle D-100 Karayolunda, Haliç Köprüsü'nden Cevizlibağ mevkisine kadar uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakım çalışmasının, Ulaşım Trafik Kurulu (UTK) kararı uyarınca 18 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı