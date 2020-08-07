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Aktüel

Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabına bu gece başlanıyor

Çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si bu geceden itibaren bir hafta boyunca kapalı olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:41:45 -
Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabına bu gece başlanıyor

İSTANBUL (AA) - Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.


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