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Haliç Köprüsü trafiğe kapatılacak mı? | Haliç Köprüsü trafiğe ne kadar süre kapatılacak?

Haliç Köprüsü ne zaman açılacak? | Haliç Köprüsü’nde derz yenileme çalışması yapılıyor. Haliç Köprüsü'nde yapılacak derz yenilemesi sebebiyle köprü üzeri yol çalışması süresince trafiğe kapatılacak alanlar ile trafiğin işleyeceği şeritler belirlendi. Milyonlarca kişi “Haliç Köprüsü ne zaman açılacak?” , “Haliç Köprüsü kaç şerit olarak devam ediyor?” , “Haliç Köprüsü neden yoğu?” , “Haliç Köprüsü kaç şerit açık?” , “Haliç Köprüsü yenileme ne zaman bitecek?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:37:00 -
Haliç Köprüsü trafiğe kapatılacak mı? | Haliç Köprüsü trafiğe ne kadar süre kapatılacak?

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından olan Haliç Köprüsü’nde derz yenilemesi çalışmaları başladı. Vatandaşlar Haliç Köprüsü’ndeki çalışmaların ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte,detaylar.

Haliç köprüsü trafiğe kapatılacak mı? |Haliç köprüsü trafiğe ne kadar süre kapatılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde yürütülecek çalışmalar kapsamında bazı alanlar trafiğe geçici olarak kapatılacak. Trafiğin aksamaması için yeni şeritler belirlendi.

Ulaşım Trafik Komisyonu (UTK) kararına göre, 15 Temmuz -30 Ağustos'ta yapılabilecek çalışma, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek.

Birinci aşamada köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi, ikinci aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Dördüncü aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi, yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

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