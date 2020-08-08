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Haliç Köprüsü çalışma ne zaman bitecek 2020

Haliç’te neden trafik yoğun 2020 | Haliç Köprüsü’nde bakım çalışması yapılıyor. Temmuz ayı sonunda başlayan çalışmaların ikinci etabı başladı. Haliç Köprüsü güzergahını kullananlar bölgedeki trafiğin eski haline ne zaman döneceğini, Haliç’te şeritlerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Birçok kişi “Haliç Köprüsü kapalı mı?” , “Haliç Köprüsü kaç şerit kapalı” , “Haliç Köprüsü metrobüs trafiği sebebi” , “Haliç Köprüsü alternatif güzergahlar” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:58:00 -
Haliç Köprüsü çalışma ne zaman bitecek 2020

İstanbul trafiğindeki yoğunluğun sebebi merak konusu. Özellikle trafik Haliç Köprüsü yakınlarında yoğunlaşıyor. Vatandaşlar bu durumun sebebini sık sık internette araştırıyor. Haliç Köprüsü7nde 15 Temmuz’da başlayan bakım çalışmaları bölgedeki trafiğin sebebi olarak gösteriliyor. Söz konusu güzergahı kullananlar Haliç Köprüsü’ndeki çalışmaların ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Haliç Köprüsü çalışma ne zaman bitecek 2020

İstanbul trafiğinin önemli noktalarından biri olan Haliç Köprüsü’nde son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bu bölgedeki yoğunluğun sebebini araştırıyor. 15 Temmuz’da  Haliç Köprüsü’nde bakım çalışması başladı. Çalışmalar 3 etapta yapılacak. 8 Ağustos’ta ikinci etap çalışmaları başladı. 2. Etabın 7 günde tamamlanması gerekiyor. Haliç Köprüsü’ndeki çalışmaları 30 Ağustos’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışma sebebiyle köprü üzerindeki bazı şeritler kapalı durumda. Köprünün Edirnekapı Okmeydanı istikametindeki üç şeridinin sağdan iki şeridi, bir hafta boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başladı.

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