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Haliç Köprüsü çalışma ne zaman bitecek?

Haliç Köprüsü'nde çalışma bitti mi 2020 | İstanbul trafiğinin en önemli noktalarından biri olan Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmaları devam ediyor. Haliç Köprüsü güzergahını kullanan vatandaşlar çalışmanın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi "Haliç Köprüsü çalışma bitti mi?" , "Haliç Köprüsü'ndeki çalışma bu ay biter mi?" , "Haliç Köprüsü çalışma ne zaman bitiyor?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:14:00 -
Haliç Köprüsü çalışma ne zaman bitecek?

Haliç Köprüsü’nde bakım çalışmaları temmuz ayı sonundan bu yana devam ediyor. Çalışmalar sebebiyle şerit sayısı azaltıldığı için kimi zaman bölgede trafik durma noktasına geliyor. Bu hattı sürekli olarak kullananlar ise çalışmaların ne zaman ayın kaçında biteceğini araştırmaya başladı. İşte, Haliç Köprüsü’ndeki çalışmanın biteceği şerit sayısının eski haline geleceği tarih.

Haliç Köprüsü çalışma ne zaman bitecek?

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışması devam ediyor. 08 Ağustos saat 24.00'ten itibaren başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak. Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi ikinci aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Son aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

Ulaşım Trafik Komisyonu (UTK) kararına göre, 15 Temmuz -30 Ağustos'ta yapılabilecek çalışma, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek.

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