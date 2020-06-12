Haliç, İmamoğlu'nun elinde can çekişiyor
İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç çamura büründü.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç çamura büründü.
2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç'in, şu an kokudan yanına bile yaklaşılmıyor.
Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor.
Haliç'in yakınından geçenler "Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.