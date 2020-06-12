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Gündem

Haliç, İmamoğlu'nun elinde can çekişiyor

İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç çamura büründü.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:09:45 - 2020-06-12 14:09:45
Haliç, İmamoğlu'nun elinde can çekişiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un simgelerinden 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç çamura büründü.

2018 yılında havadan çekilen görüntülerde ördek sürüsünün yüzmesi ile adeta tabiat parkını andıran Haliç'in, şu an kokudan yanına bile yaklaşılmıyor.

Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde adeta siyaha büründüğü gözüküyor.

Haliç'in yakınından geçenler "Haliç Nurettin Sözen dönemine geri döndü" yorumunda bulundu.

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Yorumlar

Mesut

Ellemeyin ......  götürsün nasıl olsa izmir alışık istanbulda alışır . Demekki istanbullu buna layıkmış .
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