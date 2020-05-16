Halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu başladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de korona virüs nedeniyle evlerde kalan vatandaşlar kirlenen halılarını yıkatmak için Ramazan Bayramı’nı bekledi. Uzun süredir boş olan halı yıkamacılar da ise makineler bir saniye olsun boş kalmazken, çalışanlara gelen halıları yıkamak için mesai merhumu gözetmeden çalışmaya başladı.

Denizli’de vatandaşlar yaklaşan bayram temizliğine başladı. korona virüs nedeniyle evlerden çıkmayan vatandaşlar ise çareyi halı yıkamacılarda buldu. Bayramın gelmesi ile hem korona temizliği hem de bayram temizliğini aynı anda oldu. Geçtiğimiz günlerde neredeyse makine kapatan halı yıkamacılarda şimdi ise halılara makineler yetişmiyor. Halıların temiz olmasına özen gösterilirken hızlı olması ise bir o kadar önemli durumda. Halı yıkama esnafı ise uzun süren durgunluğun ardından bayramdan sonra işlerin daha da artacağını düşünüyor. Özellikle son 3 gündür yoğunluk yaşadıklarını ifade eden işletme sahibi Mithat Coşkun Ses, “Korona dolayısıyla işler tamamen durmuştu. Kısıtlamalar sona ermesiyle bir yoğunluk başladı. Vatandaşlar, hijyenik bir temizlik istiyor, bizim de zaten buna göre bir hazırlığımız vardı. Halıları vatandaşa çok güzel bir şekilde temizleyerek, ilaçladıktan sonra evlerine yolluyoruz. Bu yoğunluk bayrama kadar sürer, bayramdan sonra da devam eder diye düşünüyoruz” dedi.

“Uzun zamandan beri halı yıkama olmadı”

Uzun süredir halı yıkama olmadığını ve bu nedenle yoğunlukların artacağını düşündüklerini belirten Ses, “Uzun zamandan beri halı yıkama olmadı. Vatandaşlar eve de kapandı. Haliyle halıların kirlenmesi biraz fazla oluyor. Bundan dolayı bayramdan sonra biraz daha yoğunluk olacak diye bekliyoruz. Vatandaşlar korkuyor, halı yıkatamıyor. Geçen yıla oranla şu an yüzde 50’lik bir artış var. Belki bu biraz daha çıkar diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.