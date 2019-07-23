Halı ve koltuklarınız için kullanabileceğiniz karışım

Piyasadaki deterjan fazlalığı, evlerde milyonlarca kutu deterjan biriktirmemize sebep oldu. Fakat bunların hepsi satış stratejisi. Aslında bu kadar temizlik ürünü olmadan da evinizi temizleyebilir. Hatta mis gibi kokmasına sebebp olabilirsiniz. Birde tasarruf sağlamış olursunuz.

Malzemeler

1 su bardağı beyaz sirke

yarım çay bardağı karbonat

1 bardak kadar arap sabunu

Öncelikle arap sabununu ılık su içerisinde karıştırıp açın. Su soğuduktan sonra sirke ve karbonatı üzerine ilave edin.

Etkileşime geçtikten sonra iyice karıştırın. Halı ve koltuklarınızı derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra tüllerinizi yıkayabileceğiniz bu karışım, evde çocuğu ya da alerjisi olanlar için hayat kurtarıcıdır.

Etkisini denedikten sonra daha iyi anlayacaksınız.

Şimdiden kolay gelsin...