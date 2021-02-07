Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu mu? Halı sahalar ne zaman açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında halı sahaların kapalı olması ve açılacağı tarih, son zamanlarda arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 15 bin halı saha işletmesi kapatıldı.

Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Vaka sayılarında yüzde 60’a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında hafifletilme konusu gündemi meşgul ediyor. Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilme ihtimali bulunuyor. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilmesi ve okullar, lokantalar belli kurallarla açılabilmesi ihtimal görülüyor.

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı ise henüz belirlenmedi. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği ön görülüyor.