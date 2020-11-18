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Gündem Halı sahalar ne zaman kapanacak?
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Halı sahalar ne zaman kapanacak?

Halı sahaların çalışma durumları ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Koronavirüs salgını üzerine yen alınan önlemlerde halı sahalarla ilgili detaylara da yer verildi. Halı sahaların faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi. Peki halı sahalar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:56:00 -
Halı sahalar ne zaman kapanacak?

Halı sahaların faaliyetlerin durdurulacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını tedbirlerinde halı sahaların çalışma durumu ile ilgili ayrıntılar da yer aldı. Peki, halı sahalar ne zaman kapanacak?

Halı sahalar kapanacak mı?

Halı sahaların faaliyetleri 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması kararı alındı.

Koronavirüs salgını üzerine alınan yeni önlemler kapsamında halı sahaların durumu, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilendirmede şu şekilde yer aldı: Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önüne alınarak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bunun üzerine 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar üzerine 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde;

31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulması kararı alınmıştır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devam etmesi kararı alınmıştır.

 

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