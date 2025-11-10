  • İSTANBUL
Halı sahada korku dolu anlar
Gündem

Halı sahada korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
DHA
DHA Giriş Tarihi:
Halı sahada korku dolu anlar

Sakarya'da halı sahada dili boğazına kaçan kişiye arkadaşları müdahale etti. Hastanede tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 8 Kasım’da Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi.

Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 7

Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.U.’nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştuğu görüldü.

