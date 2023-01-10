Halep'in kuzeyinde TSK üssüne saldırı haberi kafaları karıştırdı

Rudaw'ın haberine göre; Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Halep kırsalındaki Azez ilçesinin doğusunda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir üsse füzelerle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

SOHR kaynakları, saldırıda biri ağır olmak üzere 4 Türk askerin yaralandığını aktardı.

Saldırının ardından TSK ile Türkiye destekli grupların, Halep’in kuzeyinde Tel Rıfat, Ahras ve Kefr Nasih köylerinin çevresini bombaladığı belirtildi.

İddialar yalan

Öte yandan dünkü Hürriyet gazetesinde; “Türk askeri kaynaklar ise Halep kentinde Türk askeri varlığı bulunduğuna dair iddiayı yalanladı. Rusya’nın Türkiye hakkındaki bu tür iddiaları daha önce de ortaya attığına dikkat çeken aynı kaynaklar, “Rusya tarafından ortaya atılan bu tür iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yok. Tamamen uydurma Haberler. Moskova yönetimi bu tür yalanlarla sonuç alamayacağını artık anlamalı. Ortaya atılan son iddia da Rusya’nın tipik yalanlarından birisi” değerlendirmesinde bulundular.