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Halep kortlara mağlubiyetle döndü

Sakatlığı nedeniyle üç ay kortlardan uzak kalan tek kadınlar 1 numarası Simona Halep, Uluslararası Sidney Turnuvası'nda Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 yenildi

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:01
Halep kortlara mağlubiyetle döndü

İSTANBUL (AA) - Teniste tek kadınlar 1 numarası Simona Halep, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 yenildi.

Sırtındaki sakatlık nedeniyle kortlardan üç ay uzak kalan Fransa Açık'ın son şampiyonu Rumen tenisçi Halep, Uluslararası Sidney Turnuvası ikinci turunda dünya klasmanında 15. sırada yer alan Barty ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 27 dakika süren maçı 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden 27 yaşındaki Halep, turnuvaya veda etti.

Halep'in geçen sezon final oynadığı sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 14 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:01
  1. Ashleigh Barty
  2. Simona Halep
  3. tenis
  4. Uluslararası Sidney Turnuvası

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