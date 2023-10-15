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Siyaset Halay görüntülerini paylaşan CHP'li başkana tepki yağdı!
Siyaset

Halay görüntülerini paylaşan CHP'li başkana tepki yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 21:14:00 -
Halay görüntülerini paylaşan CHP'li başkana tepki yağdı!

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik günlerdir devam eden bombardımanıyla yaşanan katliam devam ederken, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un halay çektiği anlar tepki topladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının işgalci İsrail'e yönelik başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu 9'uncü gününde devam ediyor. Arap yarımadasında devam eden savaşta, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurdu.

CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'ta tepki yağdı

CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Kemal Deniz Bozkurt'un sosyal medyada halay çektiği görüntüleri paylaşılması üzerine, tepkiler gecikmedi.

Başkan Bozkurt'un o görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları İsrail Filistin savaşına dikkat çekerek, 'Filistin'de İsrail bombalarıyla çocuklar ölüyor. Filistin’de insanlık ölüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt an itibariyle Esenyurt meydanında vur patlasın çal oynasın göbek atıyor.' şeklinde tepki gösterdi.

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