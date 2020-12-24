Hala utanması sıkılması yok! Emin Çölaşan inkar ettikçe yüzüne yüzüne vuruyoruz

"FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası alan Sözcü paçavrasının yazarı Emin Çölaşan verdiği röportajda kendini haklı çıkarma peşine düştü.

Dava sürecini ve yaşadıklarını anlatan Çölaşan, adeta pişkinliğin dibine vurarak akılalmaz sözler sarfetti. Kendisine adil bir yargılama yapılmadığını ileri süren Çölaşan, Yargıtay'ın onama kararı vermesi durumunda cezaevi sürecinin kendisini beklediğini ifade etti.

Kendisine iftira atıldığını ve baskı yapıldığını iddia eden Çölaşan şunları kaydetti:

"Yazılarım nedeniyle mahkemelerde çok yargılanmıştım ama ağır cezada sanık olarak hiç oturmamıştım. Onun psikolojisi de çok ilginç. Duruşmalar devam ederken ifade vermediğim, sorgulanmadığım zamanlarda hep düşünüyordum, bizim burada ne işimiz var diye. Hele de işin içine Fetö ve terör girince… Yani bizim bu kavramlarla ne işimiz olabilirdi."

Hayatı boyunca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı mücadele verdiğini ve yazılar yazdığını söyleyen Çölaşan'ın bu ikiyüzlü ifadeleri büyük tepki çekerken 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yazdığı bir yazı yeniden akıllara geldi.

Darbe öncesi ve devletin FETÖ'yü "terör örgütü" ilan etmesinden sonra "Şimdi cemaati savunma zamanı" başlıklı bir yazı kaleme alan Çölaşan FETÖ'nün savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapmıştı. Yazısında FETÖ'nün terörle ilgisinin olduğuna hiçbir zaman inanmadığını belirten Çölaşan skandal niteliğindeki şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cemaati yok etmek amacıyla durduk yere aslı astarı olmayan yeni bir dandik örgüt yarattılar. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahlı eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyor"

Bununla da yetinmeyen Çölaşan, yazısında hükümete karşı olanların "terör örgütü" olarak ilan edildiği hezeyanında bulunmuştu.

Bir yandan FETÖ'ye karşı mücadele ettiğini ileri süren diğer yandan ise karaladığı yazılarla örgütün yardakçılığını yapan Çölaşan'ın bu sözleri ikiyüzlülük olarak yorumlandı.