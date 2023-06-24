Hala İmamoğlu’nu savunanlara bu haberi gösterin! İstanbul nasıl kaybetti? Madde madde açıkladık

İstanbul, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üstlenmesiyle fetret dönemi de yaşamaya başladı. AK Parti döneminde yapılan yatırımları devam ettirmeyen, bunun yerine temel atmama törenleri yapmayı tercih eden, metro inşaatlarını toprakla dolduran, toplu ulaşımı çökme noktasına getiren, duraklardaki yürüyen merdivenleri bile işletemeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, vatandaşlar için tam bir hayal kırıklığı oldu. Binbir emekle eski güzel günlerine döndürülen Haliç'in yeniden kokmaya başlaması, sık sık yaşanan su baskınları, kaza yapan ya da yanan İETT otobüsleri de endişeyle izleniyor. İmamoğlu'nun bazı vaatleri ve bugün karşımıza çıkan tablo ise özetle şöyle:

1-İstanbullu suyu pahalı içiyor. Yüzde 40 ucuzlatacağız.

İBB yönetimi, 4 yılda İBB Meclisi'ne 13 kez suya zam teklifi ile geldi. Toplamda yüzde 181.14 zam yaptı. 1 Ocak 2019'da 4.53 kuruş olan su birim fiyatını 16.50'ye çıkardı.

2-Hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağım, hiç kimsenin işine son vermeyeceğim.

18 bin 270 personel işten çıkartıldı.

3- İstanbul'da 20 milyon metrekarelik yeni yeşil alan ile 15 yeni yaşam vadisi yapılacak.

AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın tabelasını asıp, vatandaşa 'Ben yaptım' dedi. AK Parti döneminde yapılan bu park vatandaşa açılmıştı. Ancak İmamoğlu bu ormanları sanki kendi yapmış gibi paylaştı.

4- Her yıl 100 bin ağaç dikeceğiz.

AK Parti döneminde şehir içinde yapılan dikey bahçelerin bakımını yapamayıp, maliyetli olduğu gerekçesiyle söktürdü.

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5- Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde, sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak.

Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde, İSPARK'ın saat ücretini 45 TL'ye çıkarttı.

6- Metro hatlarını 5 yılda 2 katına çıkaracağız.

AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarını kısmen devam ettirdi. Yeni hiçbir hat ve proje eklemedi.

7- Marmaray'ın kuzeyinde, 2 yakadaki raylı sistemleri bir birine bağlayan yeni bir Boğaz geçişi yapılacak.

Hiçbir çalışma yapılmadı.

8- Yaşlılar için 10 adet gündüz bakımevi kurulacak.

Böyle bir çalışma yapılmadı.

9- Kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapılacak.

İBB'nin kentsel dönüşüm bütçesi 6 kat düşürüldü. 9 riskli bölgedeki 3 bin 888 bağımsız birim ile ilgili hiçbir adım atamadı.

10- Beylikdüzü - Sultanbeyli arasında, TEM Otoyolu üzerinde Megabüs projesi yapılacak.

Bununla ilgili de hiçbir çalışma yapılmadı.

11- 500 kilometre bisiklet yolu yapılacak.

Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadı.

12- Açacağımız 40 doğumhane, 20 yeni Kadın Sağlığı - Tarama Merkezi ve 10 Çocuk Sağlığı Merkezleri ile sağlık alanındaki eksiklikler kapatılacak.

Hiçbir çalışma yapılmadı.

13- İstanbul'un 961 mahallesinde, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve gençler için Mahalle Evleri inşa edeceğiz. İçerisinde çok amaçlı bir salonu olacak. Burada 4 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Bir tane bile açılmadı.

14- Farklı semtlerde 10 adet Engelli Gündüz Bakım Evi inşa edeceğiz.

Haliç'te kirliliğin artması ve yeniden kokmaya başlaması endişeleri artırdı,



Şu ana kadar 1 tane açıldı.

15- Toplu ulaşım ücretlerini sembolik ücretlere düşüreceğiz. İlk aktarmalar ücretsiz olacak.

Ulaşıma yüzde 155.30 zam yaptı. Öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 140 TL'ye çıkardı. Aylık mavi kart ücretlerini ise 205 TL'den 777 TL'ye yükseltti.

16- İstanbul'un trafik çilesini azaltacağız.

Trafik çilesi günden güne katlanarak artıyor. Navigasyon uygulaması TomTom'un dünya genelinde yaptığı incelemede, İstanbul yüzde 62'yle trafik sıkışıklığında dünya 1'incisi oldu.

MAKAM HEVESİ HİZMET ETMEYİ UNUTTURDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel ihtirasları nedeniyle İstanbulluların hizmetten mahrum kaldığını söyledi. İmamoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Kabaktepe, şunları kaydetti:

CHP'li İBB Başkanı yine şaşırtmadı. Sayın İmamoğlu kendinden menkul demokrasi şöleni yaparak, algı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İmamoğlu için görünen o ki; görev süresinin 4 yılını cumhurbaşkanı adaylığı için harcamış olmakla yetinmeyecek, son sekiz ayını da parti genel başkanlık hevesi ve kavgası için harcayacak.

Bir kere olsun İstanbul'u hayatının merkezine koymayan İBB Başkanı, geçirdiği 4 yılda bir kere olsun İstanbul'a İstanbullular için hizmet etmedi.

Başka makamlar, başka hevesler CHP'li İBB Başkanı'nı ne yazık ki İstanbul'dan koparmış. Oysa İstanbul; sizin kişisel ihtiraslarına katık olacak bir şehir değildir. İstanbul; sizin parti içi kavgalarınızda kullanabileceğiniz bir platform değildir. İstanbul; sizin algı ve reklam çalışmalarınıza dolgu malzemesi olacak bir şehir değildir.

Sayın İmamoğlu; İBB bütçesini bir evin bütçesi gibi yönettiğinizi söylemişsiniz! İstanbullular adına soruyoruz: Ev bütçenizde de gelirinizin çoğunu kendi reklamınıza ve tanıtımınıza mı ayırıyorsunuz? İstanbul'u adil bir yönetim ile yönettiğinizi söylemişsiniz! İstanbullular adına soruyoruz: 20 bine yakın İBB çalışanını 'namus' sözü vermenize rağmen siyasi görüşlerinden dolayı işinden ettiniz. Bu mu sizin adalet anlayışınız?

Daha yeşil bir İstanbul için çalışıyoruz demişsiniz! Dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak Atatürk Havalimanı Millet Parkı'na karşı çıkarak mı daha yeşil İstanbul için çalışıyorsunuz? "Yaratıcı bir yönetimle İstanbul için çalışıyoruz" demişsiniz. İstanbul'un geleceği olan yatırımları ve projeleri durdurarak, metro tünellerini toprakla doldurarak mı yaratıcı çalışmalar yapıyorsunuz?