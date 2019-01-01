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Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son

Paradan 6 sıfır atıldıktan sonra kullanılmaya başlayan YTL'lerin değiştirilmesi için zaman aşımı bu yıl son buluyor.

01 Ocak 2019 Salı 16:40
Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son

Türk lirasından 6 sıfır atılması adımını 14 yıl önce başarıyla gerçekleştiren Merkez Bankası, dünyanın pek çok ülkesindeki benzer uygulamalara da destek sağladı. Türkiye Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana gibi ülkere destek olurken bu yıl Almanya Merkez Bankası`ndan bir heyetin de bilgi almak için Türkiye`ye gelmesi bekleniyor.

Diğer yandan eline 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar olanların bu paraları 31 Aralık 2019`a kadar Merkez Bankası ve dahili muhabiri banka olan Ziraat Bankası şubelerinde değiştirmesi gerekiyor.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edindiği bilgiye göre, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca, 1 Ocak 2005'te Türk lirası banknot ve madeni paralardan 6 sıfır atıldı. E8 Emisyon Grubu Yeni Türk lirası (YTL) banknot ve madeni paraları tedavüle çıkarıldı. O dönemde yapılan operasyonla örneğin 1 milyon liralık banknotlar 1 YTL olarak anılmaya başlandı.

1 YTL, 1 TL oldu

Bu para reformunun ikinci aşamasında 1 Ocak 2009'da paradaki "Yeni" ibaresi kaldırılarak, geleneksel para birimi Türk lirasına dönüldü. Böylece, E9 Emisyon Grubu Türk lirası banknot ve madeni paralar dolaşıma verildi. Bu operasyonla 1 YTL, 1 Türk lirası oldu.

Merkez Bankasınca başarılı şekilde gerçekleştirilen bu süreç sonrasında birçok yabancı ülke merkez bankasına uygulama hakkında bilgi aktarımı yapıldı. Geçmişte bu operasyonu yapmış veya yapmak üzere hazırlanan ülkelere danışmanlık verildi. Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana'nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası da Türkiye'ye bir heyet göndererek, YTL operasyonu ve geçiş sürecine ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Türkiye'den bir heyet İran'a giderek operasyonu anlattı.

31 Aralık son

2005'te başlayan Türk lirasından 6 sıfır atılması operasyonu süreci tamamlanırken, YTL banknotların piyasadan çekiliş ve zaman aşımı süreci de devam ediyor. 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar 10 yıllık zaman aşımı süresinin sonu olan 31 Aralık 2019'a kadar Merkez Bankası ve dahili muhabiri banka olan Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.

Kaynak: AA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:40
  1. YTL
  2. TL
  3. Merkez Bankası
  4. Romanya
  5. Azerbaycan
  6. Zimbabve
  7. Afganistan
  8. Türkiye
  9. Almanya Merkez Bankası

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