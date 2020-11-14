Hala bunlara inananlar var maalesef! Engin Özkoç'tan yalan zinciri

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, devlet-millet birliği büyük önem taşırken, bu sürece köstek olunması değil, destek olunması çağrısı yapılıyor. Durum böyle iken, CHP'den gelen yalanlar zinciri ise vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, hükümeti yıpratabilmek için skandal iddialarda bulundu.

Her markette, her eczanede maske satışı yapılırken, dolayısıyla bugün maskeye ulaşamayan tek bir vatandaş dahi yokken CHP'li Özkoç'un maske dağıtılamadığı yalanını söylemesi tepkilere neden oldu.

Dün açıklanan, 13 Kasım 2020 günlük koronavirüs tablosunda ise, hastanelerdeki doluluk oranının %53,5 olduğu bildirilmişti. Özkoç, resmi verilere rağmen hastanelerin dolu olduğunu ileri sürdü.

Özkoç, Twitter'daki hesabından "Artık Kovid-19 vakalarla temaslı semptom göstermeyen kişilere de test yapılmayacakmış. Maske dağıtamıyorlar, test yapamıyorlar, hastaneler çakılı dolu. Yardım yok, insanlar 1.350 TL’ye mahkum oldu. Tek bildikleri 65 yaş üstünü eve hapsetmek, konuşanı hapse atmak. YETER!" şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.

Toplum bu kadar palavrayı artık kaldıramıyor!

Vatandaşlar, yalan zincirine tepki gösterirken Özkoç'un bu kadar yalanı tek mesajda nasıl yazabildiği ise merak konusu oldu.