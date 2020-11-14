  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hala bunlara inananlar var maalesef! Engin Özkoç'tan yalan zinciri
Gündem

Hala bunlara inananlar var maalesef! Engin Özkoç'tan yalan zinciri

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, koronavirüs sürecinde hükümeti yıpratabilmek için tepki çeken iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:51:00 -
Hala bunlara inananlar var maalesef! Engin Özkoç'tan yalan zinciri

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, devlet-millet birliği büyük önem taşırken, bu sürece köstek olunması değil, destek olunması çağrısı yapılıyor. Durum böyle iken, CHP'den gelen yalanlar zinciri ise vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, hükümeti yıpratabilmek için skandal iddialarda bulundu.

Her markette, her eczanede maske satışı yapılırken, dolayısıyla bugün maskeye ulaşamayan tek bir vatandaş dahi yokken CHP'li Özkoç'un maske dağıtılamadığı yalanını söylemesi tepkilere neden oldu.

Dün açıklanan, 13 Kasım 2020 günlük koronavirüs tablosunda ise, hastanelerdeki doluluk oranının %53,5 olduğu bildirilmişti. Özkoç, resmi verilere rağmen hastanelerin dolu olduğunu ileri sürdü.

Özkoç, Twitter'daki hesabından "Artık Kovid-19 vakalarla temaslı semptom göstermeyen kişilere de test yapılmayacakmış. Maske dağıtamıyorlar, test yapamıyorlar, hastaneler çakılı dolu. Yardım yok, insanlar 1.350 TL’ye mahkum oldu. Tek bildikleri 65 yaş üstünü eve hapsetmek, konuşanı hapse atmak. YETER!" şeklinde tepki çeken iddialarda bulundu.

Toplum bu kadar palavrayı artık kaldıramıyor!

Vatandaşlar, yalan zincirine tepki gösterirken Özkoç'un bu kadar yalanı tek mesajda nasıl yazabildiği ise merak konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Kekeç vefat etti
Gündem

Ahmet Kekeç vefat etti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç vefat etti
Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı
Gündem

Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı

İlericiliği İslami değerlere saldırmak olarak görerek Türkiye'nin kalkınmasını dini geride bırakmaya bağlayan çakma aydınlar, 28 Şubat’ın öz..
İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi
Dünya

İnişte kontrolden çıktı! Dev uçak bu hale geldi

Rusya’nın Novosibirsk kentinde acil iniş yapan bir kargo uçağı sürüklenerek pistten çıktı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay