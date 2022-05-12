Hal yasası tatil öncesi Meclis’te

Oğuzhan Gültekin Ankara

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, iki yıldan fazla süredir üzerinde çalışılan ve bir türlü TBMM gündemine getirilemeyen Hal Yasası’na ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Hal yasasının çok daha önceki yıllardan beri konuşulduğunu, şu anda yürürlükte olan yasanın, sebze ve meyve hallerinde yapılması gereken değişikliklere cevap verediğini anlatan Kılıç “Kovid-19 pandemisi, bize bu konunun daha çabuk çözülmesi gerektiğini, tarladan sofraya giden süreçlerin çok daha iyi takip edilmesi gerektiğini, böyle önemli bir konunun birilerinin inisiyatifine ve tekeline bırakılmaması gerektiğini gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bu süreci hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Hallerin kontrol altına alınmadığı sürece haksız fiyat artışlarının önlenemeyeceği, tarladan 2 liraya alınan ürünlerin marketlerde 20 liraya satılmasının önüne geçilemeyeceği anlaşıldı. Artık kalıcı çözüme yönelik ve günümüz koşullarına ayak uyduran, sorunlara çözüm getiren bir çalışma yapılıyor” dedi.

Yasama dönemi bitmeden teklif Meclis'te

Yasa hazırlığının bu kadar uzun sürmesinin sebeplerini de anlatan Kılıç, “Yerel yönetimleri, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nı ilgilendiren büyük bir konu bu. Çok büyük bir yapı gerektiriyor. Çıkacak hal yasasının bütün sorunlara çözüm üretmesi gerekiyor. Bu yasayı sardece çıkarmış olmak için çıkarmayacağız. Vatandaşımızı ve üreticimizi korumak için çıkarıyoruz. Gecikmesinin en önemli sebebi bu. Cumhurbaşkanımızın ‘Bitirilmek üzere’ açıklaması beni çok mutlu etti. Bu önemli bir açıklama. Bu, çalışmanın öncelik kazandığını ve biran önce meclise taşınacağını gösteriyor. Bu yasama dönemi kapanmadan hal yasası meclise gelecektir” ifadelerini kullandı.

Üreticinin emeği gerçek değerini bulacak

Yeni kanunla birlikte üreticinin malının gerçek fiyatından değerlendirileceğine de dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti: “Hepimiz tüketiciyi konuşuruz. Ancak üreticinin ayakta durması olmassa olmazımız.Hallerimizde fiyatların oluşmasını sağlayabilmemiz için öncelikle üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlayacağız. Bu çalışma ile hangi aşamalarda hangi fiyatların üzerine eklendiğini, bunların haklı mı, haksız mı olduğunu takip etme şansımız olacak. Bu da bir ürünün tarladan alındıktan sonra kabul edilebilir fiyatlandırmalardan sonra rafta tüketicinin cebinden ne çıkması gerektiğini gösterecek. Böylece hem üretici hem tüketiciyi korumuş olacağız. Ayrıca ne ürettiğimizi de kayıt altına almayı başaracağımız müthiş bir veri toplamış olacağız. Bu da bizi planlı üretime zorlayacak. Her hangi bir ürünün tarladan sofraya gidene kadar ne kadar fire verdiği de ortaya çıkacak. Bu da bize nasıl bir teşvik sistemi yapmamız gerektiğini, nereleri desteklememiz gerektiğini gösterecek. Tüm bu verilere sahip olacağız. Ancak bu yasanın en önemli özelliği hem üretenin hem de tüketenin hakkını gözetmesi olacak”