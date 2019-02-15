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Hal yasası ne zaman çıkacak? Binali Yıldırım tarih verdi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, hal yasasıyla ilgili olarak, "Bunu stratejik bir ürün ve stratejik bir alan olarak kabul edip, buna göre tedbirlerimizi almamız lazım. Muhtemelen yeni hal yasası Meclis kapanmadan önümüzdeki aylarda gelecek" dedi

15 Şubat 2019 Cuma 07:57
Hal yasası ne zaman çıkacak? Binali Yıldırım tarih verdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi Şubat ayı olağan meclis toplantısına katılan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un sorunlarına dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İstanbul'un ekonomisine de dikkat çekti.

İTO Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısında TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı konuk etti. Toplantıya İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Binali Yıldırım, İstanbul'un sorunlarına dair açıklamalar yaparken, İstanbul'un ekonomisine dikkat çekti. İstanbul'daki teknoloji merkezleri hakkında bilgi veren Yıldırım, hal yasası ile ilgili ise "Muhtemelen yeni hal yasası meclis kapanmadan önümüzdeki aylarda gelecek" dedi.

Bir İTO meclis üyesinin hal yasasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Fiyatların artmasının birkaç sebebi var. Bizim tedarik sistemimiz fireyi azaltacak altyapıya sahip değil. Ürünün yüzde 25’i yollarda yok oluyor. Fire olarak gidiyor. İçeride saklama sistemimiz de yetersiz ve raf ömrü de azalıyor. 4-5 gün içerisinde satamazsan o da gidiyor. Ayrıca mevsimsel şartlar oluyor ve ürün miktarı talebi karşılayamıyor. Anlık yükselme oluyor. Her mevsimde her meyveyi ve sebzeyi en ucuz fiyata bulmak dünyanın neresinde mümkün. Eskiden kışın ortasında karpuz mu yiyorduk? Her sebze mevsiminde güzeldir, tazedir. Neticede mevsim dışı üretimde belirli bir kısıt var, onun da fiyatlara yansıması vardır. Bir de zaman zaman ihracata yükleniyorsun, iç piyasadaki miktar azalıyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde soğan fırladı gitti. Soğan muhabbetiyle bir hafta geçti. Seçimden hemen sonra soğan, 3’te 1 fiyatına düştü. Spekülatif yaklaşımlar da vardır. Onu da görmek lazım. Ama bizim sebze, meyve, gıda işinde çok daha fazla üreten ülke olmamız lazım. İlaç gibi üretmekle olmaz. Hollanda’nın ne toprağı var ne tarlası var. Ama 80 milyar dolar gıda ihracatı var. Çünkü oradan buradan topluyor, paketleyip satıyor. Bizim gıda sektörünü endüstriyel işletmecilik anlayışıyla geliştirmemiz lazım. Bunun için arazimiz de var, güneşimiz de var, verimli topraklarımız da var, teknolojimiz de var. Ama bunu stratejik bir ürün ve stratejik bir alan olarak kabul edip, buna göre tedbirlerimizi almamız lazım. Muhtemelen yeni hal yasası Meclis kapanmadan önümüzdeki aylarda gelecek" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 07:57
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