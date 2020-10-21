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Aktüel Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:00:44 -
Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda, Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif-gözetleme faaliyeti yürüten komandolar, terör örgütüne ait silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyetleri sonucunda, bir A/T-4 Lançer, bir havan namlusu, 59 havan mühimmatı, 7 top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 Doçka sehpası, 2 havan beşik döşeme, 44 havan tapası, 4 R/A optik nişangahı, 3 dedektör, 2 teleskopik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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