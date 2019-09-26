HAK’tan GDO’ya ‘helal’ freni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, helal olmayan, genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) üretilen gıdalara helal belgesi verilmesinin mümkün olmayacağını açıkladı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) çalışmaları hakkında bilgi sunan Oktay, ağustos ayı sonuna kadar da kurumda herhangi bir akreditasyon faaliyeti gerçekleşmediğini açıkladı. “GDO’lu yem ile beslenen hayvanlardan sağlanan ürünler için helal gıda sertifikası verilip verilmediğine” ilişkin soruya verdiği yanıtta “Helal olmayan, genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen gıdalara helal belgesi verilmesi mümkün olmayacaktır” dedi.

Oktay, HAK’a akredite olmak isteyen kurumların, “İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)” tarafından hazırlanan 2019 standartlarına uyması gerektiğini ifade etti.