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HAK’tan GDO’ya ‘helal’ freni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Helal Akreditasyon Kurumu'na (HAK) akredite olmak isteyen kurumların “İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)” tarafından hazırlanan 2019 standartlarına uyması gerektiğini ifade etti.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:05
HAK’tan GDO’ya ‘helal’ freni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, helal olmayan, genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) üretilen gıdalara helal belgesi verilmesinin mümkün olmayacağını açıkladı.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) çalışmaları hakkında bilgi sunan Oktay, ağustos ayı sonuna kadar da kurumda herhangi bir akreditasyon faaliyeti gerçekleşmediğini açıkladı. “GDO’lu yem ile beslenen hayvanlardan sağlanan ürünler için helal gıda sertifikası verilip verilmediğine” ilişkin soruya verdiği yanıtta “Helal olmayan, genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen gıdalara helal belgesi verilmesi mümkün olmayacaktır” dedi.

Oktay, HAK’a akredite olmak isteyen kurumların, “İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)” tarafından hazırlanan 2019 standartlarına uyması gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:05
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)
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  4. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK)
  5. akreditasyon faaliyeti
  6. helal gıda sertifikası
  7. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)
  8. helal gıda

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