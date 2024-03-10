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Gündem Haksız bir şekilde üzerine geliniyorsa Konuş Mansur konuş! 1 Nisan’ı bekleme
Gündem

Haksız bir şekilde üzerine geliniyorsa Konuş Mansur konuş! 1 Nisan’ı bekleme

Yeniakit Publisher
2024-03-10 10:45:00 -
Haksız bir şekilde üzerine geliniyorsa Konuş Mansur konuş! 1 Nisan’ı bekleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı ve o süreçte yaşananlara ilişkin Yavaş, "Ben bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, "Son dönemim" açıklamasına ilişkin, "Bunu söyleme ihtiyacını şu nedenle hissettim: Belediye meclisinde bu sefer çoğunluğumuzun sağlanması için hem de bize dirsek gösteren, elimizi tutmayan ilçe belediye başkanları da seçildikleri takdirde aynı tutumu sergileyecekleri için, bize yakın belediye başkanları seçip doya doya hizmet etmek istiyoruz. Yine aynı engellemelerle karşılaşmamak için onlara bir şey sunuyorum: Bu benim son dönemim. Fırsat bilin diyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek gibi" ifadelerini kullandı.

 

"ÜSTÜMÜZE GELİNİYOR"

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı ve o süreçte yaşananlara ilişkin Yavaş, "Ben bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor" dedi. "Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler" diyen Yavaş, şunları ifade etti:

"Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım. Hiç bu konuya girmiyorum. Çünkü her verdiğiniz cevap bir karşı cevabı gerektiriyor mutlaka. Ben Belediye Başkanı seçildiğimde de bir-iki kez bazı Genel Başkanların açıklamaları olmuştu. Ben siyaset yapmam. Çünkü ben muhatap değilim, belediye başkanıyım. Cevap vermemiştim, aynı bu şekilde devam edeceğim."

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