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Siyaset Hakkındaki linç kampanyası sürüyor! Muharrem İnce'den Nevşin Mengü açıklaması
Siyaset

Hakkındaki linç kampanyası sürüyor! Muharrem İnce'den Nevşin Mengü açıklaması

Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmemesi sebebi ile muhalefetin hedefi haline gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nevşin Mengü'yü arayıp fırça attığı iddialarına cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 22:03:00 -
Hakkındaki linç kampanyası sürüyor! Muharrem İnce'den Nevşin Mengü açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

Nevşin Mengü, önceki gün Youtube yayınında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini arayarak fırça attığını iddia etmişti.

Muharrem İnce'den Nevşin Mengü'nün iddiasına cevap geldi.

İnce, Mengü'nün hakkında yazdığı bir yazının asılsız olduğunu ve kendisini uyarmak için aradığını söyledi.

"Nevşin Mengü'yü aradım. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim. 'Yazarım kardeşim' dedi." ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti:
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'Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım' dedim. Telefonu suratıma kapattı. Bu yaptığı terbiyesizlikti.

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