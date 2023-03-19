Hakkındaki linç kampanyası sürüyor! Muharrem İnce'den Nevşin Mengü açıklaması

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Nevşin Mengü, önceki gün Youtube yayınında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini arayarak fırça attığını iddia etmişti.

Muharrem İnce'den Nevşin Mengü'nün iddiasına cevap geldi.

İnce, Mengü'nün hakkında yazdığı bir yazının asılsız olduğunu ve kendisini uyarmak için aradığını söyledi.

"Nevşin Mengü'yü aradım. Yazdığının doğru olmadığını, böyle bir şey yazmaması gerektiğini söyledim. 'Yazarım kardeşim' dedi." ifadesini kullanan İnce, şöyle devam etti:

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'Ben senin kardeşin değilim. Babanın arkadaşıyım' dedim. Telefonu suratıma kapattı. Bu yaptığı terbiyesizlikti.