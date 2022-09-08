Hakkındaki iddialara isyan eden Hande Fırat: Aytun Çıray benimle barışmak için özür çiçeği gönderdiğini açıklamak ister mi?

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Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında, "Hande Fırat 15 Temmuz'dan bir gün önce MİT'le buluştu" iddialarına cevap verdi.

"Yalandan da yalancıdan da nefret ederim." diyen Fırat, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın CHP Milletvekili iken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, kendisi hakkındaki sahte belgeyi savcılığa ilettiğini hatırlattı.

Fırat, "Bundan altı yıl önce 4 Kasım 2016’da dönemin CHP Milletvekili Aytun Çıray ile bir gazeteciye 'denizbayrak83' isimli bir e-posta üzerinden bir sahte belge gönderildi. O sahte belge klasik FETÖ kafasıyla hazırlanmış, sepete her hedef konulmuştu." dedi.

Aytun Çıray'a zor soru!

Hande Fırat, Aytun Çıray'ın sahte belgeyi savcılığa gönderdiğini belirterek, şunları yazdı:

Adil Öksüz’ün “Timsah” kod adlı MİT personeli olduğundan, darbe girişimini Hulusi Akar’ın kurguladığından benimle MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz’ın bir gün önce hiç gitmeyeceğim bir lokasyonda bir lokantada buluşup Facetime görüşmesini organize ettiğimize, hatta kıyafetime bile karar verdiğimize kadar bir sürü saçmalık yazıyordu. Bu yalanın o gün üstüne atlayanlar, sıfır teknoloji bilgileri ile işi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’la canlı yayında yaptığım görüşme sırasında Nuh Yılmaz’ın beni aramasından yola çıkarak: “Nuh Yılmaz’ın telefonu ile bağlandı” saçmalığına kadar götürdüler.

Belge, Aytun Çıray tarafından savcılığa verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı, belgenin sahte olduğuna, evrakın tarih ve imzaların başka dökümanlardan kopyala yapıştır yöntemiyle oluşturulduğuna hükmederek, takipsizlik kararı verdi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de o günlerde görüştüm. Kılıçdaroğlu, "İçeriğin yalan olduğunu, Aytun Çıray’a da gerekli uyarıları yaptığını" söyledi.

Hande Fırat yazısının devamında İP'li Çıray'a şu soruyu yöneltti: İlerleyen günlerde o yalana inandığı için kırıldığım Aytun Çıray benimle barışmak için kimleri araya soktuğunu ya da özür çiçeği gönderdiğini açıklamak ister mi?