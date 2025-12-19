  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İdam cezasını getirin artık!

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Birbirinden caydırıcı özelliklere sahip! Türkiye’nin ‘görünmez’ gücünde son viraj

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi
Yerel Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yerel

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de FETÖ ile mücadele devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgütte sözde Ürgüp ilçe sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (68) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!
FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!

Gündem

FETÖ’cü hainden şok itiraf yayınladıktan sonra apar topar sildi!

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"
FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Gündem

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi
"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Gündem

"Üst düzey" FETÖ'cü İstanbul'da enselendi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23