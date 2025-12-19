Hakkında kesinleşmiş hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de FETÖ ile mücadele devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgütte sözde Ürgüp ilçe sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen ve "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (68) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.