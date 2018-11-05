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Hakkari'nin yeni valisi İdris Akbıyık görevine başladı

Hakkari Valiliğine atanan İdris Akbıyık görevine başladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:25
Hakkari'nin yeni valisi İdris Akbıyık görevine başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Şişli Kaymakamlığı görevinden Hakkari Valiliğine atanan İdris Akbıyık görevine başladı.

Uçakla Yüksekova'ya gelen Akbıyık, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar tarafından karşılandı.

Akbıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Türkiye'nin güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Ülkenin değişik yerlerinde görev yaptığını belirten Akbıyık, "Devletimizi en iyi şekilde temsil ettik şu ana kadar. Bundan sonra da Hakkari'de bu hizmeti devam ettireceğiz. İstanbul Şişli'den geliyorum. Şişli de Hakkari de hepsi bizim. Elimizden geldiği kadar buranın güzel insanlarına hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Ardından kara yolu ile Hakkari'ye geçen Akbıyık'ı Valilik önünde Vali Yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç, Mustafa Doruk, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ve kurum amirleri karşıladı. Vali Akbıyık, merasim birliğini selamladıktan sonra kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

'Görevimiz devleti en iyi şekilde temsil etmek'

Daha sonra Valilik şeref defterini imzalayan Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Hakkari Valiliği görevine bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Bundan sonraki hizmetini Hakkari'de sürdüreceğini dile getiren Akbıyık, şöyle konuştu:

''Görevimiz öncelikle devletimizi en iyi şekilde temsil etmek, asayişi, güvenliği sağlamak ve Hakkari'de yaşayan insanların kamu hizmetlerini en iyi, en hızlı şekilde alması için elimizden gelen gayreti tüm kamu kurum, kuruluşlarımızla göstereceğiz. Tabii ki Hakkari de İstanbul gibi Ankara gibi oralarda ne varsa aynısını, ekonomi, sosyal, sportif ve kültürel şeylere sahip olmalı ve standardı yükseltmek için tüm birimlerimizle çalışacağız.''

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:25
  1. İstanbul
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