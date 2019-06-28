0553 313 94 23

Hakkarili güreşçiler milli takımın başarısı için ter dökecek

- Hakkari'de yetenekleri antrenörlerce keşfedilen, yıldızlar güreş Türkiye şampiyonalarında aldıkları derecelerle milli takıma çağrılan biri kız 3 lise öğrencisi, uluslararası yarışmalara hazırlanıyor- Beden eğitimi öğretmeni ve eski güreş milli takımı antrenörü Murat Emin:"Gençlerdeki yeteneği gördükten sonra hedeflerimizi büyüttük. Neden Hakkari'mizden Avrupa ve dünya şampiyonu çıkmasın, olimpiyatlara neden bir sporcu gitmesin? Artık bunun hesabını yapıyoruz"- Güreşçi Berkant Kurt:"İnşallah ülkemi en güzel şeklide dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edeceğim"

28 Haziran 2019 Cuma 12:06
Hakkarili güreşçiler milli takımın başarısı için ter dökecek


HAKKARİ (AA) - HİKMET TEMEŞ - Hakkari'de yetenekleri güreş antrenörleri tarafından keşfedilen biri kız 3 lise öğrencisi, müsabakalarda aldıkları derecelerle milli takıma yükselme başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürülüğünde görevli güreş antrenörleri ile eski güreş milli takım antrenörlerinden beden eğitimi öğretmeni Murat Emin tarafından yetenekleri keşfedilen Hakkari Spor Lisesi öğrencileri Eyyüp Baygo, Berkant Kurt ve Eylem Gök, Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Bu başarılarla dikkati çekerek milli takıma seçilen sporculardan Berkant Kurt, Avrupa Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası, Eyyüp Baygo ise Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası öncesi hazırlık kampına çağrıldı.

Daha önce milli takıma seçilen Eylem Gök ise 10-15 Nisan'da Uluslararası Zafer Turnuvası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Uluslararası müsabakalarda milli takımın başarısı için ter dökecek 3 güreşçi, hazırlıklarını Hakkari Spor Salonu'nda beden eğitimi öğretmeni Murat Emin'in gözetiminde sürdürüyor.


- Emin: "Amacımız Hakkari'nin sporla anılması"


Murat Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il güreş takımını çalıştırdığını ve bu sene kentten milli takıma 3 sporcu kazandırdıklarını söyledi.

Milli takıma sporcu kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Emin, "Amacımız Hakkari'nin sporla anılması ve spor faaliyetlerinin daha fazla artması. Derece yapan sporcularımızdan Eylem Gök ülkemizi bu sene uluslararası müsabakada 49 kiloda temsil etti. Berkant Kurt, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takımın kampına çağrıldı, Eyyüp Baygo ise 29 Haziran'da Niğde Demirkazık'ta yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi milli takımın hazırlık kampına davet edildi." dedi.

Daha iyi başarılar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki antrenörlerle birlikte çalışmalara devam ettiklerini belirten Emin, "Hakkari gençleri bence çok yetenekli. Biraz mücadele edince, biraz gençlere zaman tanıyınca onların sporda ne kadar başarılı olduğunu ilk geldiğim yıl anladım. Diğer antrenörlerimizle haftanın 6 günü antrenman yapmaktayız. Sezon sonunda bunun meyvesini aldık." diye konuştu.

Gençlerdeki yeteneği gördükten sonra hedef büyüttüklerini dile getiren Murat Emin, "Neden Hakkari'mizden Avrupa ve dünya şampiyonu çıkmasın, olimpiyatlara neden bir sporcu gitmesin? Artık bunun hesabını yapıyoruz. Tek amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir." ifadelerini kullandı.


- Kurt: "Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim"


Sporculardan Berkant Kurt, 6 yıldır güreşle uğraştığını belirterek, "Bu yıl iki kez Avrupa Şampiyonası hazırlık kamplarına çağrıldım. İnşallah ülkemi en güzel şeklide dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edeceğim." açıklamasında bulundu.

İlk uluslararası organizasyona katılan Eylem Gök ise 11. sınıf öğrencisi olduğunu anlatarak, "Bursa'da Türkiye Şampiyonası'nda ilk 5'e girdim ve Antalya'da düzenlenen Uluslararası Zafer Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettim. Desteklerinden dolayı antrenörlerime teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Eyyüp Baygo da ilk hedefine bu sene ulaştığını ve Niğde'de yapılacak Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası için milli takım kampına çağrıldığını dile getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:06
  1. Güreş
  2. Hakkari
  3. Hazırlık kampı
  4. Milli
  5. Milli Takım
  6. öğrenci
  7. spor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ duruşmasında eski emniyet personeline 7 yıl 6 ay hapis
    1. FETÖ duruşmasında eski emniyet..
    2. Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü..
    3. Cezaevi firarisi ve cinayet zanlısı..
    4. CHP İstanbul İl Başkanı..
    5. Kıskançlık cinayetinde şüpheliye..
    6. Çikolata hırsızları yakalandı
    7. Kaftancıoğlu hakim karşısında
    8. Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453..
    9. Van’da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okumu..
    10. Eyyübiye Kaymakamlığı yeni seçilen..
    11. Aday öğretmenler tarihi yerlerini gezdi
    12. Köy okulu öğretmenlerinden anlamlı..
    13. Topuk Yaylası, Fenerbahçe’yi bekliyor
    14. Mesire alanında KBRN eğitim düzenlendi
    15. Evinin terasında ebabil kuşu buldu
    16. Borsa ilk yarıda yükseldi
    17. Elazığ ekibi şampiyon oldu
    18. Emniyet güçlerinden Tosya’da kenevir..
    19. Evlat katili babadan şok ifade
    20. (Özel) "İcralık çocuk" uygulamasının..
    21. Muhtar, dereden su almak isteyen..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık..
    24. (Özel haber) Ahmet Kavalcı: “Abdullah..
    25. İki asırdır aynı sistemle üretiliyor
    26. Büyükşehirin kurslarına yoğun ilgi
    27. Ödüllü kent müzesi Gökçeada’nın gururu..
    28. Gölbaşı Millet Bahçesi'ne uluslararası..
    29. Su patlağını tamir etmeye çalışan..
    30. Sri Lanka Başkanı Müslüman ülkelerden..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!