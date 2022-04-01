  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Çakır" dengeleri altüst edecek! Dünyada eşi benzeri yok

İbn-i Sina'nın susuzluğa önerdiği 3 besin! Ramazan'da yer açın

Bu kadar da olmaz! Hacca giden Uygur Türklerini Suudiler Çin'e iade edecek!

Bayraktar'ı hedef alan Özkoç köşeye sıkıştı! "Yüreğin varsa İmamoğlu'na da..."

İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Türkiye başrol oldu

Bu besini sahurda yerseniz gün boyu susatmıyor! İftara kadar susuzluk hissini ortadan kaldırıyor

Karamollaoğlu ‘Erbakan yaşasaydı CHP ile olurdu’ diyordu Fatih Erbakan’dan Temel Bey’e cevap

'Rusya'nın elinde gelecek yok' diyerek Türkiye'ye mesaj yolladılar

İşte Meral Akşener ve avenelerinin imzaladığı bildirge! AİHM karar verdiği an Öcalan serbest

Paylaşımı şaşkına çevirdi! Bu Akşener kendisini ne sanıyor?
Aktüel Hakkari'den üzen haber! Asker düştüğü çayda kayboldu
Aktüel

Hakkari'den üzen haber! Asker düştüğü çayda kayboldu

Hakkari'de arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmeni arama çalışması sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 18:37:00 -
Hakkari'den üzen haber! Asker düştüğü çayda kayboldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmeni arama çalışması devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen, arama tarama faaliyeti sırasında dün saat 20.00 civarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.

Askerin bulunması için başlatılan çalışmalar, AFAD, jandarma ve emniyetteki 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusunun katılımıyla sürüyor.

Arama çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay