Hakkari'den üzen haber! Asker düştüğü çayda kayboldu
Hakkari'de arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmeni arama çalışması sürüyor.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmeni arama çalışması devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen, arama tarama faaliyeti sırasında dün saat 20.00 civarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.
Askerin bulunması için başlatılan çalışmalar, AFAD, jandarma ve emniyetteki 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusunun katılımıyla sürüyor.
Arama çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.