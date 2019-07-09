Hakkari'den acı haber! Şehitlerimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen hain saldırıda iki askerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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