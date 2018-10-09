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Hakkari'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan füze saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

09 Ekim 2018 Salı 11:13
Hakkari'den acı haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven dağı üs bölgesine teröristlerin Kuzey Irak Zap bölgesi tarafından güdümlü füze ile yaptıkları saldırı sonucu 1 asker şehit oldu. Saldırıda 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2018 günü Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet güdümlü füze atıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan saldırı sonucu 1 askeri personel şehit olmuş, 1 iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere toplam 4 yaralımız bulunmaktadır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 11:13
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