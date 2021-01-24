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Gündem Hakkari'den acı haber! Şehit düştü
Gündem

Hakkari'den acı haber! Şehit düştü

Hakkari’de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:43:00 -
Hakkari'den acı haber! Şehit düştü

20 Ocak’ta Hakkari’de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara’da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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