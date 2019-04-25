Hakkari'deki Türkiye Paintball Şampiyonası'nın ilk ayağı ertelendi

Hakkari'deki Türkiye Paintball Şampiyonası'nın ilk ayağı ertelendi25 Nisan 2019 Perşembe 19:13
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 26-28 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakaları'nın 3-5 Mayıs'a ertelendiği bildirildi.
Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için hazırlıkların devam ettiğini anlattı.
Böyle bir organizasyonun ilçede yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Ayca, "Etkinlik, 3-5 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirileceği için 3-5 Mayıs'ta yapılacak. Farklı yerlerden burada sporcuları, ziyaretçileri ağırlayacağız. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
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