Hakkari'deki Türkiye Paintball Şampiyonası'nın ilk ayağı ertelendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 26-28 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakaları'nın 3-5 Mayıs'a ertelendiği bildirildi. Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona için hazırlıkların devam ettiğini anlattı. Böyle bir organizasyonun ilçede yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Ayca, "Etkinlik, 3-5 Mayıs'ta düzenlenecek 2. Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında gerçekleştirileceği için 3-5 Mayıs'ta yapılacak. Farklı yerlerden burada sporcuları, ziyaretçileri ağırlayacağız. Bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

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