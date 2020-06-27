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Hakkari'deki Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:56:32 -
Hakkari'deki Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 7 dağcı 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Dağcılık sporuna en elverişli bölgelerinden Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla zirve tırmanışları yapılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Doğa Sporları Kulübünce (CİSAD) etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan 7 dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağına tırmanış yaptı. Depin bölgesinde tırmanışa başlayan dağcılar, 6 saatlik parkurun ardından kamp yapacakları alana ulaştı. Geceyi burada geçiren dağcılar, sabah erken saatlerde zirveye ulaşmak için yola çıktı.

Zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada zirve defterini imzaladıktan sonra yeniden kamp alanına döndü.

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