0553 313 94 23

Hakkari'de yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Yüksekova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 40 kişi, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:16
Hakkari'de yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 7 araçtaki 40 kişi kurtarıldı.

İlçede etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle Kadıköy köyünün yolu kapandı. Yolda gece araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 saatte iş makineleriyle yolu açarak 7 araçtaki 40 kişinin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Aracıyla mahsur kalan Fatih Bayram, yaptığı açıklamada, rahatsızlanan hastasını hastaneye götürdüğünü, dönüş yolunda tipiye yakalandıklarını anlattı. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü belirten Bayram, yaklaşık 2 saat mahsur kaldıklarını, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtulduklarını ifade etti.

Selim Şahin de araçta 7 kişi olduklarını söyleyerek, kendilerini kurtarmaya gelen Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:16
  1. Hakkari
  2. mahsur kalan vatandaşlar
  3. Yüksekova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    1. FETÖ’cü siteler de kapatılsın
    2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    3. Endonezya'da düşen uçağın ikinci..
    4. Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk..
    5. Cumhurbaşkanlığı'ndan Trump'a cevap
    6. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    7. Telefonla konuşması genç kızın sonu oldu
    8. "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin..
    9. "Dünden Bugüne Derviş Zaim Sineması"
    10. Evlenme yaşı yukarı çekiliyor..
    11. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    12. Oğlunu yüzünden, boynundan ve..
    13. Döviz kurları
    14. Kadın öğretmene büyük tuzak! Önce para..
    15. Meteoroloji uyardı! Bu illerde..
    16. Din karşıtı din öğretmeni niçin..
    17. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme..
    18. Bedia Akartürk kimdir nerelidir
    19. İran'da kargo uçağı düştü! İlk..
    20. Sakarya'da yangın
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
    Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!