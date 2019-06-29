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Hakkari’de “Yaz spor okulları” başladı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yaz spor okulları” farklı etkinliklerle açıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
Hakkari’de “Yaz spor okulları” başladı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yaz spor okulları” farklı etkinliklerle açıldı.


Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen yaz spor okulları açılış programına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile antrenörler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kursların 29 Haziranda başlayıp Eylül ayının ikinci haftasına kadar süreceğini söyledi. Bu yıl bin 800 öğrencinin kayıt yaptığı yaz okullarında başvuruların deva ettiğini belirten Güldal, ”Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 2019 yılında yaz spor okulları için spor kompleksimizde daha donanımlı ve günün şartlarına daha uygun ortamda çocuk ve gençlerimize hizmet sunacağız. Yaz spor okullarımıza daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla, Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve müftülüğümüz ile yapılan iş birliğiyle yaz spor okullarımızda 5 bin çocuk ve gencin yararlanmasını hedeflemekteyiz. 2019 yaz spor okullarının ülkemize ve ilimize hayırlı olması temennisiyle, antrenörlerimize ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve spor dolu günler dilerim’’ dedi.


Ardından bir konuşma yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ortamın çok güzel olduğunu ve binlerce çocuğun Hakkari’de Gençlik Spor Bakanlığını ve Gençlik Spor Müdürlüğünün açmış olduğu kurslara katıldığını söyledi. Vali Akbıyık, “Eğitim sadece okula gitmekle olmuyor bu da eğitimin bence en önemli parçası. İlimize hayırlı olsun. Hakkari’nin çocukları, gençleri her alanda yeterli ama sporda özelikle çok daha başarılı. Çocuklarımız hem bölgede hem Türkiye’de bazen de uluslararası müsabakalarda çok güzel dereceler elde ediyorlar.Bu Başarılarla çocuklarımız ülkemizin, Hakkari’mizin sesini duyuruyorlar. Biz de bu başarıları teşvik etmek amacıyla önce eğitimde, sporda Hakkari Valiliği olarak her türlü desteği veriyoruz. Kurslarımız sadece Hakkari merkez değil. Yüksekova’da, Şemdinli’de Çukurca’da ve Derecik’te devam ediyor. Ben buradan bütün sporcularımızı, çocuklarımıza başarılar diliyorum’’ dedi.


Yapılan konuşmalar ardından farklı branştaki öğrenciler hünerlerini sergiledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
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