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Aktüel

Hakkari’de yağmur sonrası cadde temizliği

Hakkari’de sağanak yağış sonrası kirlenen ve çamur olan caddeler belediye görevlileri tarafından yıkanarak temizlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:06:11 -
Hakkari’de yağmur sonrası cadde temizliği

Hakkari’de sağanak yağış sonrası kirlenen ve çamur olan caddeler belediye görevlileri tarafından yıkanarak temizlendi.


Cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayan belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak Karadeniz Caddesi’ni temizledi. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yağışların durmasının ardından oluşan çamur ve atıkları temizledi. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, hava şartları müsait oldukça temizlik çalışmalarının süreceğini söyledi. Keskin, “Valimizin talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar düzenli bir şekilde yıkamadan geçiriliyor. Kesinlikle tedbirleri elden bırakmıyoruz. Aşırı yağış sonrası oluşan çamur ve diğer atıkları temizliyoruz. Yıkama çalışmalarını ana arterlerden ve ara sokaklarda yaygınlaştırıyoruz. Çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahalle yollarını kademeli bir şekilde yıkamadan geçiriyoruz” dedi.

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